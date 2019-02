MAG: Aumentos para algunos, pero técnicos protestan para cobrar

Los técnicos llegaron hasta la capital para reclamar la renovación de sus contratos, algo que se hace cada año. Pero esta vez pasaron un mes entero sin tener la certeza de que serían recontratados.

El descontento entre los cientos de extensionistas creció cuando conocieron los aumentos que se asignaron a alrededor de 30 funcionarios administrativos y personas sin funciones, hace unos días.

Mónica De Jesús, ingeniera agrónoma y representante de la Asociación de Extensionistas del MAG, explicó que el trabajo que hacen es fundamental porque son los que salen al campo, pero que apenas representan el 33% de los recursos humanos de la cartera estatal.

Contó que la intención de la organización era debatir que se amplíe la cantidad de extensionistas, debido a que lo ideal es que sean 60 familias asistidas por cada profesional, pero la proporción actual es de 100 familias por cada profesional.

“No es que somos funcionarios ‘que quieren ganar más’. En nuestro caso somos la cara y la presencia visible del Estado en el campo. Nosotros vemos desde que si el niño va a la escuela, si hay caminos, cómo se produce”, comentó.

Los representantes de los manifestantes se reunieron tras la protesta con el secretario general del MAG, César Morínigo.

Explicó que el retraso de la renovación de contratos se debió a que los extensionistas fueron evaluados con la intención de verificar el perfil académico y trabajar en el piso salarial.

Morínigo reconoció que los salarios de los extensionistas son bajos. Por ejemplo, para un técnico con cierta antigüedad, el piso es apenas de G. 3.500.000, señaló.

Finalmente, por la tarde salió la resolución que confirmó la recontratación del 95% de los extensionistas evaluados.

Los beneficios para el selecto grupo de funcionarios

El Sindicato de Profesionales del MAG (Sipromag) se manifestó también el lunes frente al MAG para denunciar los exagerados aumentos de un grupo de aproximadamente 30 personas, todos administrativos o personas sin funciones. Los aumentos, según los documentos a los que accedimos, iban hasta más allá del 100% de sus salarios base, en ciertos casos. Algunos de los beneficiados serían directores, mientras que otros son cercanos a los mismos. En la lista figuran inclusive funcionarios que no cuentan con formación académica, pero que tras estos aumentos terminaron con un salario superior al de un jefe o director. El ministro Denis Lichi se desmarcó de estos aumentos diciendo que los funcionarios en cuestión gestionaron sus beneficios de forma individual ante el Congreso, durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN). No obstante, aseguró que la lista se revisará y que se revertirá si existen irregularidades. También desde el Ministerio de Hacienda afirmaron que no se podrá cumplir con los funcionarios que percibieron estos aumentos silenciosos si es que no hubo concurso. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP), recibió la denuncia y se comprometió a hacer una investigación al respecto. Técnicos de esta secretaría recordaron que los aumentos no pueden darse sin concurso y que no pueden ser superiores al 20%.