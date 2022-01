Madre de Cristel pide que la Fiscalía investigue muerte de su hija

Hasta el momento, el caso está siendo investigado como suicidio; pero la madre de la joven, Nilda Penayo, afirma que su hija era constantemente maltratada en la vivienda donde vivía con su pareja.

“Ella no se suicidó, a ella la mataron. Para nosotros es muy duro y a mí me duele mucho. Que te llamen y te digan que tu hija está muerta, así de la nada, es chocante”, manifestó a radio Monumental 1080 AM.

La madre de la joven dijo que, pese al inmenso dolor de haber perdido a su hija, se mantendrá firme en busca de justicia. “A ella la mataron y eso nadie nos quita de la cabeza”, insistió.

En otro momento de la entrevista, la mujer relató que en tres ocasiones el hermano de Cristel le acompañó a hacer la denuncia a una Comisaría, pero que “él rompía la hoja de la denuncia por la cara de su hija”.

Con mucha impotencia, la mujer indicó que no tienen mayores resultados de la investigación. “Esto no puede seguir así como está. Esto no es un suicidio, ella no tenía motivos para sacarse la vida”, subrayó con la voz quebrada.

La joven se desempeñaba como contadora y fue hallada en su casa, en Lambaré, con un disparo de escopeta. Hasta el momento, el caso está siendo investigado como suicidio. "Según tengo entendido el arma sería del tío de Blas (pareja de la joven)", indicó.

La pareja de la joven fue identificado como Blas Dionisio Vera Rotela, de 40 años, con quien además mantenía una relación laboral, ya que trabajaba como contadora en su taller mecánico.

"Nos llegó la noticia de que él está abriendo su taller y está como si nada", lamentó la madre de Cristel.