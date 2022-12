Luqueño suma y continúa labores de preparación

Ayer presentó al portero Francisco Peralta y al defensor Sebastián Olmedo. El primero, de 21 años, militó últimamente en Santaní y aún no posee experiencia en Primera División, mientras que Olmedo, también de 21 años, tuvo como último club al Sol de América.

El Chanchón, que en el 2022 no pudo reforzar para encarar el campeonato de la Intermedia, ya suma en total hasta el momento 9 incorporaciones en las que figuran también Joel Jiménez, Eduardo Duarte, Rodi Ferreira, Jorge Mendoza y Paul Charpentier, destacando los experimentados ex albirrojos, el defensor Pablo Aguilar, quien retorna a la institución luego de 15 años, y el ofensivo Osvaldo Martínez, quien se formó en el club, pero que no llegó a debutar en Primera.

Luqueño será dirigido por Gustavo Florentín y su primer objetivo será sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no comprometer el promedio en su regreso.

El plantel se encuentra trabajando desde hace un mes y su estreno en el Apertura será ante Olimpia en la última semana de enero.