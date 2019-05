Luqueño levantó con Tiburón

muy cómodo. Uno de los jugadores que tienen el respaldo del entrenador es Richard Salinas, quien paga con buenas actuaciones: “Estoy teniendo minutos y eso me ayudó bastante para ganar confianza. Mi contrato con Luqueño termina a fines de año. Estoy cómodo en el club, así que más adelante veremos qué pasa”.

“Sabíamos el compromiso que teníamos, por suerte salimos de la zona de descenso y estamos respirando más tranquilos”, finalizó.

Ramón Coronel dijo a la 1080 AM que no cometió penal contra Larrivey, con el que Cerro descontó aunque no le alcanzó (2-1).