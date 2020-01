Luque inició la pretemporada

Las actividades se cumplen en las instalaciones del Club General Díaz, en el kilómetro 12, los martes y jueves en horas de la noche y los sábados a la mañana.

Han que recordar que el equipo luqueño se consagró campeón en el torneo Apertura y fue campeón del torneo Clausura, por ende redondeó una temporada 2019 siendo campeón general. En la final le ganó a Curda 1-0 y el único tanto fue obtenido por Rosa Mongelós.

Integrantes del plantel campeón: Eliane Rodríguez, Claudia Casco, Eva Sosa, Carlota Florentín, Beatriz Mongelós, Yanina Mendez, Abigail Duarte, Sofía Páez, Larisa Valle, Sheila Rodríguez, Mariana Michel. Rosa Mongelós, Silvia Garrote, Vea Prieto y entrenador Antonio Mendieta.

Curda campeón en 1a. En la definición en primera entre los equipos de Curda y Santa Clara, la victoria fue para el equipo de Curda por 1-0, consagrándose campeón del torneo Clausura.

En caballeros primera entre Cerro y Olimpia, la definición en penales que tenía que efectuarse, no se pudo realizar. Olimpia no se presentó y las fichas de Cerro no llegaron, ahora se define en tribunal.