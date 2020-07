Lunes negro: Reportan 3 víctimas fatales de Covid-19 en un solo día

Preocupante. Ayer fue el primer día con la mayor cantidad de casos fatales reportados desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud informó que 3 personas del interior fallecieron por Covid-19 y todos tenían como enfermedades de base la diabetes y la hipertensión.

En su último informe, la cartera sanitaria reveló 32 casos positivos de 1.161 muestras analizadas; 24 fueron por contacto, 4 del exterior y 4 sin nexo en 3 ciudades. Todos se encuentran en aislamiento. Hay 27 pacientes internados, 10 en unidad de terapia intensiva (UTI) y 18 nuevos recuperados, sumando así 1.293 las personas que superaron la enfermedad. El total de confirmados: 2.980. (Ver info) Los fallecidos son dos adultos mayores y una joven. El primero es un hombre de 88 años con EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica), hipertensión y diabetes. Oriundo de Caaguazú, su deceso se produjo en el Hospital Regional de Ciudad de Coronel Oviedo el viernes, día en que se le tomó la prueba y se informó ayer, reportó el corresponsal de ÚH Robert Figueredo. La otra víctima, una mujer de 21 años de Hernandarias. Era diabética y se encontraba internada en el Hospital de IPS de Ciudad del Este. Tuvo shock séptico, complicación pulmonar. Es la segunda víctima más joven, la primera, también paciente diabética, tenía 18 años. El tercer deceso se produjo en Alto Paraná. Un hombre de 74 años, portador de cardiopatía hipertensiva, secuelas de ACV, diabético, EPOC. Era oriundo de Presidente Franco, Alto Paraná. El número de cifras fatales sube a 25. Cardiopatías, hipertensión, cáncer, diabetes, factores comunes en la mayoría de los casos fatales. Alerta El nuevo coronavirus sumó dos muertes más en menos de 24 horas en el departamento del Alto Paraná, sumando así 4 fallecidos en tres días en esta parte del país, totalizando 6, reportó el corresponsal Wilson Ferreira. Sobre el caso de la joven víctima, el doctor Hugo Kunzle, director de la Décima Región Sanitaria, dijo que se trata de una situación lamentable desde todo punto de vista y pone en alerta a todo el sistema de salud. “Por supuesto que asusta, principalmente debe asustar a todos nuestros conciudadanos, este es el momento de no bajar la guardia, cada uno de nosotros debemos poner el máximo esfuerzo de cumplir con todas las recomendaciones sanitarias, relacionadas a esta fase de la cuarentena”, dijo el director. Lamentó que en la población altoparanaense es evidente una inobservancia de las recomendaciones sanitarias que da como resultado muchos casos sin nexo en la última semana. “Estamos viendo un relajamiento en general, principalmente los fines de semana”, refirió. Ayer el informe del Ministerio de Salud, no suscribió casos nuevos de Covid-19 en Alto Paraná. En tanto en la sala de contingencia del Hospital Integrado están internadas 6 personas, otras 10 con cuadro sospechoso y 5 en unidades de cuidados intensivos. Aprobado Luego de soportar el retroceso a la permanencia en fases anteriores de la cuarentena inteligente, ayer el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, firmó la Resolución N° 296 por la cual se integra a la fase 3 tras el plan de levantamiento gradual de aislamiento preventivo general a todo el territorio de los departamentos de Concepción y Paraguarí. Según el análisis de la Dirección General de Vigilancia Sanitaria, en las semanas posteriores al cambio de fase se pudo observar que el brote en los distritos de ambas departamentos se ha controlado, y el número de casos activos no genera ningún tipo de gravedad ni impedimento para que estas regiones puedan reincorporarse a la fase actual en la que se encuentra el resto del país. En estos días se evalúa si Central y Alto Paraná pasarán a la cuarta fase ante el elevado número de casos.



