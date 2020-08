Luis Jacobs deja la dirección de la Patrulla Caminera

Luis Christ Jacobs, ex director de la Patrulla Caminera.

El ahora ex director explicó a Última Hora que la Ley 5.498, en su artículo 6, establece que las funciones pueden ser ejercidas durante ese periodo de tiempo, sin posibilidad de reelección.

“Mucha gente me preguntó si voy a quedar en caso de que se me vuelvan a pedir y yo no voy a contradecir lo que dice la ley. Un uniformado al que se le nombre se hará cargo”, refirió.

En ese sentido, mencionó que el inspector general Osvaldo Cabrera queda como uno de los funcionarios más antiguos de la institución, por lo que posiblemente quede como director.

No obstante, la nueva cabeza de la institución debe ser elegida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Jacobs estuvo como titular de la institución primeramente desde el año 2013 al 2016, año en que se había retirado para pasar tiempo con su familia.

En el 2018 volvió nuevamente como director a pedido del entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Giménez Gaona, permaneciendo en el puesto hasta este jueves.