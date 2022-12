Luis Enrique dice que no renunciará

Luis Enrique, seleccionador de España, fue el primer apuntado por todos tras la dolorosa eliminación del Mundial de la Roja por penales ante Marruecos.

Pero el Míster se mostró muy firme en la conferencia de prensa al ser consultado sobre una renuncia o su futuro: “No te lo puedo decir (su futuro), porque no lo sé. No es el momento ahora de hablar de mi futuro. No tiene importancia. No tiene interés. Mi contrato se acaba, pero ya sabes que estoy muy a gusto en la Selección y en la Federación. Por lo que significa el presidente (Luis Rubiales) y el cariño de (José Francisco) Molina (director deportivo), si por mí fuera seguiría toda mi vida. Pero no es el caso. Tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor no solo para Luis Enrique, sino para la selección. Cuando hable con las personas interesadas, todo va a influir, claro, todas las situaciones que se han dado”, explicó Luis Enrique.