Luciano Pereyra: “Tengo una conexión especial con Paraguay”

En la oportunidad presentará su nuevo single y video Eres perfecta. “Recuerdo que un día le pregunté a mi padrino artístico, Horacio Guaraní, ¿cuál es el vino perfecto?, a lo que me respondió: El vino perfecto no se trata de la botella, de marca ni de precio. El vino perfecto es aquel que te gusta. De esa misma forma, para mí la mujer perfecta es aquella que te quita el sueño, a quien le querés escribir canciones constantemente, la que querés que te llame y presentar a tus padres”, comenta Luciano, haciendo alusión a que la perfección es lo que uno siente, no lo que a uno le quieren imponer como modelo.

En cuanto a la preparación del concierto, Pereyra confiesa sentirse feliz porque se reencontraron con la banda, los instrumentos volvieron a sonar, su voz se volvió a reencontrar con sus canciones después de meses. “Claro que faltarán cuestiones esenciales como el público en manera presencial, pero es la antesala a que todo vuelva a la normalidad”, destaca.

El concierto será mucho más acústico. La puesta del teatro Ópera será como la continuación del living de las casas. El repertorio, además de la nueva canción incluirá un repaso por Desde que tú te has hido, Perdóname, Sin testigos, Porque aún te amo, Como tú, entre otras. “Saber que el sábado tengo un concierto streaming es como un alivio”, confiesa el artista.

“Tengo una conexión especial con Paraguay, tengo de parte de mis padres sangre paraguaya. Mi madre es de Misiones y cuando era niño íbamos de vacaciones, cruzábamos por Ciudad del Este, Villarrica y Asunción. Amo la guarania, extraño la sopa paraguaya e ir a ver partidos de Olimpia”, recuerda.

Club de fans. El jueves pasado, el club de fans Luciano Pereyra Paraguay cumplió 13 años y lo celebraron visitando a un asilo de ancianos. “Todos los clubes de fans están haciéndome ese regalo que es el de ayudar a quienes más lo necesitan. Me da mucha alegría que un club de fans festeje su aniversario de esta manera. Ver la alegría de esos abuelos. Gracias a Dios existen las redes sociales para postear estas cosas. Ojalá ese sea el verdadero contagio. Cuando uno tenga un plato de comida, una ropa que ya no usa, compartirlo. Me emociona y me enorgullece poder compartir mi música con gente con el corazón tan grande como el público paraguayo”, señala.

Por su parte, Sandra Ayala, presidenta del club menciona: “Estamos superemocionadas, esperando ser parte de este concierto sin precedentes de nuestro artista”.

En cuanto a la pandemia, Luciano comenta que al igual que el mundo se tuvo que parar la pelota. “Aprendí a convivir conmigo mismo en un solo sitio. Nunca había dormido 200 noches seguidas en mi casa. Todas las mañanas miraba el ventanal, aprendí a valorar como caían y rejuvenecían las hojas de los árboles. Hubo momentos de tristeza pero luego me ponía a pensar que tengo salud, estoy trabajando, tengo un techo, comida y mis seres queridos están bien”, reflexiona.

Recordando su canción Solo le pido a Dios, en este tiempo, el cantante pide que termine la pandemia y que aparezca la vacuna que sirva.