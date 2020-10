Louise Glück, la decimosexta mujer en recibir el Nobel de Literatura

La poeta norteamericana Louise Glück (77) es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020, en reconocimiento a su “inconfundible voz poética, que, con una belleza austera, convierte en universal la existencia individual”. El anuncio fue realizado en la mañana de ayer, por la academia sueca encargada de entregar el importante premio anualmente a destacadas figuras de diversas áreas.

A sus 77 años, la poeta neoyorquina, que también se desempeña como catedrática de inglés de la Universidad de Yale, cuenta con al menos 12 libros de poesía, siendo Firstborn, su primera obra publicada en 1968. Glück, que centra su obra en la dolorosa realidad del ser humano, al abordar asuntos como la infancia, la muerte y la vida familiar, reaccionó de una peculiar manera al enterarse del reconocimiento. El temor de quedarse sin amigos fue en lo primero que pensó, en razón de que la mayoría de estos son escritores, explicó en una conversación realizada telefónicamente con la organización del Nobel. “No, eso no va a pasar”, finalmente concluyó la escritora, al tiempo de calificar como “reciente” su reconocimiento y dejar ver que encuentra dificultad para asimilar el “gran honor” recibido. SENCILLA. Durante el enlace telefónico en directo desde su casa con Estocolmo, por veces dejó entrever su espontaneidad, como al inicio de la conversación, cuando consultó si el diálogo estaba siendo grabado y ante la confirmación de su consulta afirmó que no estaba preparada para un acontecimiento como ese, además del momento en el que expresó que verdaderamente necesitaba beber un café y señalar igualmente que el teléfono no paraba de sonar. “Me preocupa la preservación de la vida diaria, de las personas que amo”, agregó, al tiempo de sugerir a las personas que estén interesadas en conocer su obra, que lo hagan a partir de cualquiera de ellas, y agregó que sus libros son “muy distintos unos de otros”. Sin embargo, entre las opciones, destacó Averno y su último libro Faithful and Virtuous Night. Asimismo, ante la consulta de qué tan importante es la experiencia para poder hablar sobre diferentes eventos, la escritora manifestó que era demasiado temprano para una pregunta tan amplia como esa. “Son apenas las siete de la mañana”, exclamó, para luego acordar con el entrevistador hablar sobre el tema en una próxima entrevista. DESTACADA. Glück, considerada como una de las referentes de la lírica estadounidense actual, suma el Nobel de Literatura a los reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera, entre estos, el prestigioso Premio Pulitzer, recibido en 1993 por su poemario The Wild Iris. Asimismo, recibió en el 2014, el Premio Nacional del Libro, y en el 2016, recibió la Medalla Nacional de Humanidades 2015, de la mano del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La poeta, que recibirá diez millones de coronas suecas, algo en torno a 1,1 millones de dólares, se convirtió en la decimosexta mujer en recibir el premio. La ceremonia de entrega de los galardones será el 10 de diciembre, como se acostumbra a celebrar, en el aniversario de la muerte de su fundador Alfred Nobel. A diferencia de las anteriores entregas, en esta ocasión, se realizará un acto virtual, ante la pandemia del coronavirus. EFE/Reuters

Perfil de la norteamericana galardonada con el Nobel

Louise Elisabeth Glück es una poeta estadounidense, nacida en Nueva York, en 1943. La flamante ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020 cuenta con doce libros de poesía, en los que trata sobre la realidad del ser humano al abordar temas como la infancia, la muerte y la vida familiar.

En 1963 publicó su primera obra, Firstborn, dando secuencias a títulos como The Garden, The Triumph of Achilles, Vita Nova, The Seven Ages, Averno, entre otros poemarios de la escritora de 77 años, que escribe además sobre mitología y posee una serie de ensayos.

Entre sus reconocimientos, recibió en 1993 el Premio Pulitzer por su poemario The Wild Iris, mientras que en el 2014, fue otorgada con el Premio Nacional del Libro, y en el 2016 recibió del entonces presidentes de EEUU, Barack Obama, la Medalla Nacional de Humanidades 2015.