Los sueños y proyectos de Bianca, una talentosa cantante nivacché

La cantautora nivacchê Bianca Orqueda tiene 23 años y es de la comunidad Uj’e Lhavos, de Filadelfia, Chaco. Toca la guitarra, enseña música a los niños de su comunidad y canta en lengua nivaclé. A través de sus redes sociales logró recaudar donaciones para montar una escuela de música, pues cuando ella era pequeña deseaba tener una guitarra, pero su madre no podía comprársela.

Actualmente la escuelita de música ya cuenta con un edificio e instrumentos. “Ahora mismo estamos buscando algún profesor para la escuelita de música, que me pueda reemplazar mientras yo estoy haciendo cursos y grabando canciones en Asunción”, comenta la artista, quien asegura que el proyecto de un centro cultural sigue en pie, porque la escuelita es solo el comienzo de algo más grande.

Ella sueña con un lugar donde se realicen talleres para jóvenes, adultos y niños, en el que se enseñe música, pintura, dibujo, canto, danza y se ayude en forma integral a la comunidad.

Bianca tiene en su haber unas cuatro canciones en plataformas digitales como Spotify y Youtube. Entre sus creaciones están: Isesh’in (Ni más, ni menos), Ta Lhõv'e (¿Dónde estás?) y Oitej (Duele). Mientras hay otras que está preparando. “Necesito que la gente me conozca más para poder trabajar con la música”, destaca.

Sus canciones hablan de todo un poco, de las familias de su comunidad, el clima chaqueño, de las abuelas, de las mujeres trabajadoras, el amor, del agradecimiento a sus antepasados.

“Me gustan las canciones modernas, pero nunca perdiendo la esencia de lo que es mío, mi identidad. Hago pop contemporáneo, baladas, reguetón, entre otros estilos. Mi objetivo es llegar al corazón de las personas con mi música”, explica emocionada.

A Bianca le gustan la cumbia, el hip hop, Justin Bieber, entre otros, aunque la gente la critique por sus gustos, ya que pertenece a una comunidad indígena. “Trato de disfrutar mi juventud al máximo, estoy haciendo lo que me gusta sin perder mis raíces”, menciona.

La joven artista anhela seguir la carrera de licenciatura musical y le gusta enseñar. En cuanto a su proyección internacional, estuvo en la Expo Dubái y este año tiene invitaciones para ir a Francia y Noruega.

Todas sus canciones son en idioma nivaclé con un poco de castellano, como para que la gente pueda entender, además de contar con subtítulos en sus videos.

La joven cuenta que su abuelo era argentino y su abuela nivacché. “Mi abuelo siempre me habló en castellano y estuvo mucho tiempo en la casa donde yo vivía, me leía cuentos y poesías. Además siempre me encantó la literatura, por lo que creo que aprendí rápido el castellano”, relata.

Presentación. Este viernes 6 de mayo, a las 22:00, Bianca Orqueda tendrá un recital en The Jam (Nuestra Señora de la Asunción 1156 casi Ygatimí). Entrada: G. 30.000. Allí interpretará sus temas con el objetivo de mostrarse tal cual es, según ella misma explica.

Los nivaclé son un pueblo indígena del Chaco. Un número importante de esta etnia vive en los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón en Paraguay, mientras otro grupo más pequeño vive en la provincia de Salta, en Argentina. En el lenguaje nivaclé, a la mujer se refiere como nivacché y al hombre como nivaclé, por eso Bianca es una cantante nivacché.

Para conocerla

Nombre: Bianca Orqueda.

Profesión: Cantautora nivacchê.

Edad: 23 años

Comunidad: Uj’e Lhavos, ubicada en Filadelfia, Chaco.

Evento: Viernes 6, a las 22:00, en The Jam (Nuestra Señora de la Asunción 1156).