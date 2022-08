"Los significativamente corruptos deberían pedir perdón a la nación"

Político. Miguel Abdón Tito Saguier, ex senador liberal.

Las nuevas designaciones por Estados Unidos de un ex presidente, un vicepresidente en ejercicio, y el abogado y colaborador de este, como “significativamente corruptos“ no constituyen injerencia en los asuntos internos del Paraguay, sino un ejercicio de soberanía de la nación norteamericana”, coinciden en sus apreciaciones los políticos, abogados y ex legisladores Hugo Estigarribia y Miguel Abdón Saguier.