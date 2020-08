Los sectores sociales alertan de una explosión ante la crisis actual

Víctor Insfrán, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se refirió a la movilización en contra del Poder Ejecutivo. Señaló que exigen una reforma de Estado “en serio”. “Estamos pidiendo la destitución de ministros que tienen acusaciones muy fuertes de corrupción. Existe una falta de política real para mejorar la situación de la salud en el país”, subrayó.

Agregó que la gestión del Gobierno de Abdo “está absolutamente aplazada” y lamentó la falta de liderazgo del mandatario. “Lamentablemente el futuro es muy negativo, el programa de reactivación que está impulsando el gobierno no tiene posibilidades reales de dar resultados a corto plazo, que es lo que la gente espera. La tensión social va en aumento y evidentemente el desempleo, la pandemia, y la posibilidad de un parate total en la economía va hacer que esto explote y la situación va a llegar a extremos que nadie espera”, alertó el dirigente de la CUT.

Reclamos. Las organizaciones que se manifiestan hoy coinciden en denunciar la corrupción y las políticas económicas del Gobierno, y exigen la renuncia del ministro de Hacienda, Benigno López. Las centrales demandan una política que defienda los puestos de trabajo, y una reforma del Estado que contemple las cuestiones tributaria y agraria, seguridad social y seguro de desempleo. Los organizadores aseguran que respetarán las medidas sanitarias.

Insfrán señaló que hay un descreimiento total hacia las propuestas del Gobierno. “Si no va a haber cambios reales, si el presidente no va a tomar decisiones en cuanto a cambios significativos, tanto de nombres como de políticas en su Gobierno, es muy difícil acompañar cualquier propuesta que venga del Ejecutivo”, reconoció.

Agregó que el presidente no puede solucionar los problemas porque le falta personalidad. “No tiene la capacidad de tomar decisiones. No tiene un liderazgo real dentro de su equipo, hay demasiadas cabezas alrededor suyo que tienen mucho más poder político”, cuestionó Insfrán. Apuntó que dos ejemplos de esta situación son los casos de corrupción en Dinac y Petropar, cuyos titulares no fueron destituidos por Abdo, sino que el jefe de Estado esperó que estos renunciaran.

Además, el dirigente de la CUT opina que el Gobierno debe hacer una convocatoria general a todos los sectores, a un gran diálogo nacional. “Marito tiene que hacer los cambios de hombres que necesita dentro de su gabinete e impulsar lo que se acuerde en ese diálogo”, subrayó.

Dijo que otras personas muy cuestionadas en el Gabinete de Abdo son Rodolfo Friedmann, titular de Agricultura y Ganadería; y Dany Durand, titular de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, pero no existen señales de que serán reemplazados.

El Partido Popular Tekojoja (PPT) publicó un comunicado en donde anuncia que apoya la movilización. “Es importante que la ciudadanía acompañe esta necesaria iniciativa”, reza parte del mensaje. También el Frente Guasu anunció que respalda la manifestación.