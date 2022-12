Los Rolling Stones anuncian show virtual

MÍTICOS. Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood aparecerán en el concierto, junto al fallecido baterista de la banda, Charlie Watts, debido a que se filmó antes de su muerte en el 2021.

El espectáculo, que se grabó durante la gira que hizo el grupo con motivo del 50 aniversario de los Stones, también cuenta con apariciones especiales de Bruce Springsteen, The Black Keys, Lady Gaga, Mick Taylor, Gary Clark Jr. y John Mayer.

El evento se llevará a cabo en línea en febrero en RollingStonesNewark.com utilizando la tecnología de transmisión en directo de la compañía de videos interactivos Kiswe.

El esperado concierto presenta algunos de los mayores éxitos del grupo, incluidos It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It), Honky Tonk Women, Start Me Up, Gimme Shelter, Sympathy For The Devil y (I Can’t Get No) Satisfaction.

Usando la tecnología de transmisión, los seguidores del grupo en todo el mundo podrán interactuar durante el concierto, al tener la oportunidad de subir fotos, verse en la pantalla y ser vistos por otros en todo el mundo.

El evento tendrá lugar el próximo 2 de febrero, a las 20:00 GMT, con entradas a la venta a partir de este diciembre.

Además, para celebrar el 60 aniversario de los Rolling Stones, las estrellas más importantes del actual Country Americano se han reunido para grabar Stoned Cold Country, un álbum tributo repleto de versiones del catálogo de la banda de rock.

Los artistas participantes inyectan su propio estilo característico en la música de los Rolling Stones Stoned Cold Country, creando un homenaje a una de las bandas más perdurables, pioneras e influyentes del mundo.

