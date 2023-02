Los reportes relacionados a Cartes saltaron tras medida de los EEUU

Las explicaciones de los expertos del ente antilavado refieren que el listado de la OFAC es un insumo que los sujetos obligados (SO) deben considerar indefectiblemente a la hora de evaluar los riesgos de las operaciones que realice una persona física o jurídica, junto con los criterios a aplicar respecto a las personas expuestas políticamente (PEP). En el caso puntual de Cartes, ambos supuestos rigen y obligan a los SO a prestar especial atención a los movimientos vinculados al ex mandatario.

Esta situación ya motivó a que, desde que se diera a conocer la sanción a Cartes, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) relacionados al ex presidente de la República saltaron, según se informó. Sin embargo, desde la Seprelad enfatizaron que se debe evaluar si los recientes ROS contienen nueva información que pueda ser puesta a consideración de entidades como el Ministerio Público, considerando que la Fiscalía ya cuenta con informes elaborados respecto a varias cuestiones apuntadas por EEUU en su sanción.

En ese sentido, cabe recordar que Horacio Cartes fue señalado por supuestos hechos de corrupción (sobornos a legisladores) e inclusive vinculación con el terrorismo, conforme a lo que dio a conocer Marc Ostfield, embajador de Estados Unidos.

Decisión. Respecto al anuncio realizado recientemente por el grupo Cartes, de que el ex mandatario se apartará de las acciones que tiene en diferentes empresas para que estas puedan seguir operando, René Fernández, titular de la Seprelad, indicó que los sujetos obligados del sistema antilavado nacional deben seguir analizando el riesgo que implican las operaciones de las compañías del bloque empresarial, más allá del anuncio realizado. En ese sentido, señaló que se deben cotejar diferentes fuentes de información, como el registro de beneficiarios finales, entre otros, para asegurarse respecto a los movimientos de dinero.

“Este hecho se debe evaluar, para ver si con este elemento nuevo se ven mitigados total o parcialmente los riesgos”, expresó.

A su vez, señaló que cada sujeto obligado (bancos y financieras) debe valorar si sigue o no operando con una empresa del grupo y que este es un tema no menor, ya que las decisiones que tomen en ese sentido se evaluarán posteriormente como parte del funcionamiento del sistema antilavado de nuestro país.

(Salida de Cartes) se debe evaluar, para ver si con este elemento nuevo se ven mitigados total o parcialmente los riesgos.

Nosotros siempre hacemos énfasis en la evaluación del riesgo porque a nivel nacional no existe una restricción. René Fernández, titular de Seprelad.

CNV sigue en etapa de análisis

Joshua Abreu, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), indicó que en la instancia del regulador bursátil siguen evaluando los alcances jurídicos de la sanción de Estados Unidos a Horacio Cartes y su impacto en el mercado de valores.

Es de recordar que las autoridades de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) preguntaron a la CNV en qué situación quedan las empresas del grupo Cartes que forman parte del mercado de valores, recordando que Frigorífico Chajá, Cementos Concepción (Cecon) y Enex cuentan con emisiones vigentes.

Las disposiciones legales vigentes señalan que ningún director o accionista de una casa de bolsa o administradora de fondos puede estar enlistado en la OFAC, pero queda la duda de si esto afecta o no en el caso de las firmas emisoras.