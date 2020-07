Los privilegios a Macri y Cartes son una afrenta a la ciudadanía

No se puede pretender que no resulte indignante para la ciudadanía que, mientras cientos de compatriotas deben aguardar a la intemperie en medio de un puente internacional o permanecer en lista de espera durante días o semanas ante los consulados esperando poder retornar al país, para luego someterse a largas y precarias cuarentenas en albergues, el ex presidente de la República Horacio Cartes envíe el avión de una de sus empresas a traer desde Buenos Aires al ex presidente argentino Mauricio Macri, a quien recibe públicamente con abrazos y apretones de manos, sin usar tapabocas, todo bajo la atenta y condescendiente mirada de representantes del Gobierno.