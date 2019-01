Los primeros clasificados a finales del Alto Paraná

Benjamín Aceval en el grupo 1, Piquete Cué en el grupo 3, Caazapá en el grupo 5, Tebicuary en el grupo 6 y Coronel Oviedo en el grupo 7 son los anotados para jugar las finales. Los resultados: Grupo 1: Limpio 3–4 Remansito; José Falcón 1–7 Benjamín Aceval; Cerrito 3–5 Villa Hayes. Grupo 3: Ypacaraí 3-1 Itauguá; Piquete 3–2 Capiatá. Grupo 5: Natalicio Talavera 2–8 Caazapá. Grupo 6: Coronel Martínez 4–5 Tebicuary. Grupo 9: Santa Rosa 3–3 San Ignacio; Ayolas 4–4 San Juan. Grupo 13: Santa Rosa del Aguaray 3–2 Itacurubí del Rosario.

Los partidos para esta noche: Coronel Oviedo vs. Pastoreo; San Ignacio vs. San Juan Bautista y Presidente Franco vs. Hernandarias.