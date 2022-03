“Los partidos deben destinar fondos para promover las candidaturas de mujeres”

–Por Estatuto existe la Dirección de Género, cuya participación en la dinámica del Directorio, y representación interna, si bien fue cobrando mayor visibilidad, sin embargo, considero muy importante que desde la dirigencia partidaria se le provean mayores recursos y, sobre todo, participación en el Comité Político. Desde el Instituto José P. Guggiari, institución interna del PLRA, de formación para la dirigencia política, se han dado cursos de capacitación en liderazgo con perspectiva de género, aunque considero que aún no hemos llegado al ideal de abarcar a las mujeres de todo el país. Cursos de capacitación de manera puntual previo a las elecciones tanto internas como nacionales. Es de esperar que luego de esta decisión sobre la paridad, la inclusión de las mujeres sea cada vez más visible, y haya mayor espacio para el ejercicio respetuoso de nuestros derechos. Que las autoridades partidarias creen las instancias favorables para promocionar a las mujeres y prepararlas para el cambio que signifique la paridad. Aliento a las mujeres a desafiar su propia realidad y que activen en política.

–¿En el PLRA están en condiciones de contar con suficientes candidatas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la integración de las listas de candidatos y candidatas?

–El Partido Liberal como organización política de nivel nacional, y la mayor fuerza de la oposición, tiene suficientes candidatas con las condiciones y convicciones políticas para integrar las listas tanto uninominales como plurinominales. No se nos ha dado la oportunidad de hacerlo, ni la contención que el partido político y su dirigencia debieron haber creado. Hay cientos de mujeres que se destacan en los distintos comités liberales de todo el país, en las diferentes áreas del quehacer nacional. Quedará en el olvido la remanida frase de “No existen suficientes mujeres para completar las listas”, es una frase de discriminación y exclusión, que sufrimos durante mucho tiempo, no solo mujeres de mi partido, sino también de otras nucleaciones políticas.

–¿Cómo sería en la práctica la integración de las listas?

–Solo se aplica a las elecciones internas, no constituye paridad de salida ni de resultado.

Prevé la paridad alternada (una mujer, un hombre o viceversa), no así la paridad horizontal.

La modificación del artículo 91 del estatuto partidario establece que el 50% de las listas deben estar compuestas por mujeres y el otro 50% por hombres, ubicados en forma alternada y consecutiva, pudiendo encabezar cualquier correligionario/a del sexo que sea, y en caso de listas impares, el último lugar queda a criterio del equipo político, sin exigencia de tal o tal sexo.

Insto a las autoridades partidarias a que creen las instancias favorables para promocionar a las mujeres y prepararlas para el cambio que signifique la paridad. Y a las mujeres les aliento a desafiar su propia realidad y activar en política, porque estamos en condiciones de hacerlo.

–¿Qué obstáculos institucionales vinculados a la conducta de algunos actores políticos y sociales existen y dificultan generar condiciones de igualdad real en la participación política entre varones y mujeres?

–Violencia política estructural, discriminación, exclusión de las mujeres en espacios de toma de decisión (reuniones, encuentros, etc.), prejuicios sobre los roles que debemos desempeñar. Financiamiento de campañas, el dinero producto de la corrupción y el crimen organizado es uno de los mayores obstáculos en los procesos electorales, así como la falta de independencia económica de muchas mujeres para financiar sus campañas políticas en igualdad de condiciones que los hombres.

A las mujeres nos cuesta mucho más acceder a créditos o a aportes privados para nuestras candidaturas. Es por ello que los partidos políticos deberían destinar, de los aportes públicos que reciben, un porcentaje mayor para capacitar y fomentar el liderazgo de mujeres en la política, y de los subsidios para las elecciones, destinar fondos para promover candidaturas de mujeres.

–¿Qué proponer en términos de políticas públicas para que existan condiciones equitativas en la competencia electoral entre varones y mujeres?

–Necesitamos con urgencia la ley contra la violencia política de género, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género.

Debemos ser conscientes de que cuanto más ocupemos los espacios de toma de decisión, más violencia se imprime contra las mujeres, porque lo que estamos disputando es el poder mismo. Y no están acostumbrados a ello. Necesitamos incentivos en subsidios a partidos que promueven condiciones equitativas de participación política.

La ley de financiamiento de la política debería ser modificada. Necesitamos una ley de partidos políticos. La regulación en la Ley Electoral es insuficiente. Blindar el ingreso del dinero producto de la corrupción y del crimen organizado es fundamental, así como el control imparcial y eficiente del órgano regulador, el TSJE, en cuanto al origen de los fondos que se utilizan. La narcopolítica en el Poder Legislativo y en otros órganos autónomos es la muestra palpable de que este aspecto del financiamiento de la política en Paraguay debe ser urgentemente abordado.

–¿Qué opina del voto preferencial que, según se ha visto en las elecciones municipales, no favorece a la paridad?

–Es una modalidad que aún no ha sido suficientemente probada. No es lo mismo una elección municipal que una nacional. Yo no creo que esta modalidad de listas con el voto preferencial contribuya realmente a elegir a las mejores personas, porque siempre la estructura y el dinero seguirán pesando con mucha fuerza. Sí se podrán tener figuras nuevas, que ojalá estas realmente tengan la perspectiva de género como visión para las políticas públicas y no que sean mujeres que repliquen los estereotipos machistas al que nos han sometido durante tanto tiempo. No es verdad que las mujeres deben acceder solo por su capacidad a cargos de toma de decisión como algunas afirman de manera bastante superficial. Hemos demostrado suficiente capacidad, pero las condiciones socio culturales y estructurales fueron, son y seguirán siendo barreras que sortear todo el tiempo. Por eso debemos seguir trabajando con ahínco y dedicación para que no sigamos teniendo mujeres de muestra en los cargos.



ENTREVISTA A PILAR CALLIZO, ACTIVISTA POLÍTICA LIBERAL, ABOGADA Y DOCENTE



