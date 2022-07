Los paraguayos continúan llegando al fútbol argentino

José Canale retorna a Argentina, esta vez mediante el Godoy Cruz de Mendoza. En la temporada 2021 estuvo al servicio de Newell's Old Boys.

En tanto que Fernando Chapa Martínez, últimamente en Resistencia del fútbol local, estampó su firma para convertirse en nuevo jugador de Sarmiento de Junín. Será la primera experiencia internacional para el de 28 años.

Otro jugador que llega a la Primera División argentina, pero procedente del Deportes Tolima colombiano, es Gustavo Ramírez. Jugará en el Rosario Central dirigido por Carlos Tévez.

Ramírez, de 32 años, jugó varios años en México y luego destacó y fue campeón en el fútbol colombiano. Será compañero del ex Guaraní y Libertad Cristian Javier Báez, y del ex Nacional Ricardo Garay. Otro paraguayo, Enrique Borja, ex Sol, fue oficializado en Atlético Tucumán.