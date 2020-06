Los muertos serán los nuestros

La anécdota grafica de manera ejemplar la terrible confusión que se genera a partir de la convergencia en un mismo sentimiento de bronca colectiva del cansancio y la desesperación generados inevitablemente por la cuarentena sanitaria y sus efectos económicos colaterales, y las fundadas sospechas de que la pandemia se convirtió en otra oportunidad de lucro para los burócratas, políticos y empresarios amigos.

El primer error que muchos cometen es suponer que la cuarentena se estableció exclusivamente para dar tiempo al Ministerio de Salud para equipar los hospitales.

La razón primera para obligarnos a todos a permanecer en nuestras casas es que la única forma de reducir el número de muertos por la pandemia es evitar que todos enfermen a la vez. Ningún sistema hospitalario del mundo soporta un crecimiento explosivo del número de infectados. Y cuando los hospitales colapsan más gente muere. Eso pasó en el Primer Mundo y pasa en el Tercero.

Obviamente, cuanto más frágil es el sistema de salud de un país mayor es el riesgo de mortandad de su gente. Y ahí estamos nosotros.

Por eso se adelantó la cuarentena apenas surgieron los primeros casos, para desacelerar la velocidad del contagio.

Es absurdo suponer que si no tuviéramos buitres intentando clavar el pico en cuanta compra pública incursione el Estado, y hubiesen llegado todos los insumos que se esperaba, hoy podríamos levantar la cuarentena.

Ni si hubiéramos comprado exitosamente el triple de lo previsto podríamos hacerlo. Ningún sistema de salud del mundo puede soportar un contagio masivo en corto plazo. Quien crea que solo tendremos que cuidarnos hasta que lleguen al país una partida de camas hospitalarias o mascarillas quirúrgicas se engaña. Esto seguirá así hasta que pase el riesgo del contagio masivo.

Hecha la aclaración conviene recordar que esto no reduce en lo más mínimo la gravedad de los hechos de corrupción denunciados. Es más, el que haya gente intentando lucrar en plena pandemia es un agravante que debe reflejarse en la imputación de la Fiscalía.

Otra cuestión que vale la pena revisar es lo que pasó con el tema de los insumos médicos en tanto las primeras compras de Salud se convertían en un tratado de inoperancia, cuando no de corruptela. Ocurre que, entre las numerosas donaciones de países amigos, organismos internacionales y privados, hay un stock equivalente e incluso superior a lo que se pretendía comprar. Vale decir que el sistema fue fortalecido, aunque no merced a la eficiencia del propio Estado.

Esto nos lleva a donde estamos hoy. Se estima que si no se aplicaba la cuarentena tendríamos a la fecha no menos de cien mil infectados. Este terrible régimen al que nos hemos sometido hizo que hasta ahora solo once personas murieran por Covid y tengamos apenas diez enfermos internados.

El costo económico ha sido tremendo, de eso no hay duda; pero, cuántas muertes habremos evitado hasta ahora ¿Podemos ponerle un precio a esas vidas? ¿Podemos decir que fue una equivocación priorizar esas vidas?

No hay que engañarse. Es cierto que hemos tenido un equipo sanitario que acertó con sus políticas de contención, pero somos nosotros los que nos sometimos a la cuarentena quienes cargamos con el durísimo costo económico que supone su aplicación y, por lo tanto, el éxito alcanzado hasta hoy es nuestro.

Pero es un éxito frágil. Media docena de exultantes sexagenarios brindando irresponsablemente en un copetín pueden mandar todo el esfuerzo al garete.

Y de nada nos servirá entonces tener a una partida de corruptos a quienes echarle la culpa. Los muertos serán los nuestros.