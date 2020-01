Los hortigranjeros cerraron un buen año en Alto Paraná

Los responsables de la Feria Permanente de hortigranjeros explicaron que no se repitió el récords de ventas que se generó en Navidad, pero si hubo muy buena demanda de frutas, verduras, cárnicos. La ferio abrió sus puertas en día y horario especial, teniendo en cuenta que regularmente abre sus puertas los miércoles y viernes.

Los consumidores aprovecharon la variada oferta de productos hortigranjeros, además de la gastronomía típica, con la participación de productores de 18 distritos del Alto Paraná. “La expectativa se cumplió y fue muy alta con la venta total de la mayoría de los productos”, indicó Luis López, responsable semanal de la feria.

Destacó el apoyo que reciben, mencionado que trabajan en forma conjunta con el equipo de funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este, para la organización y el mejoramiento en todos los aspectos. Resaltó que como es normal en fin de año ofrecieron una gran variedad de productos nacionales con ofertas especiales de piña, sandía, melón, queso, gallina, tomate, choclo y harina de maíz. La feria se configura en un buen indicativo del mejoramiento del índice de producción en la región como la piña procedente de Juan León Mallorquín, O’Leary, Ñacunday y Tavapy.

Las frutas como sandía y melón se ofertaron a precios muy accesibles, según comentó Luis López al destacar que la próxima semana están de vuelta iniciando el 2020 con muchas expectativas.

NO FUE FÁCIL. El 2019 no fue fácil, el clima golpeó con fuerza, con días con temperaturas muy bajas, provocando muchas perdidas, pero con trabajo y dedicación lograron superar y no hacer faltar ningún productos a los consumidores fieles que tiene la feria. “A pesar de los problemas climáticos, la producción es buena, siempre estuvieron cubiertos todos los stands”, aclaró.

El dirigente comentó que la pasada semana, con motivo de las fiestas de Navidad, se logró vender la totalidad de los productos, estimándose el monto general de las ventas a G. 700 millones.