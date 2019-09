Los hijos de la luz

Hoy meditamos el Evangelio según san Lucas 16:1-13.

En el Evangelio de la misa enseña el Señor, mediante una parábola, la habilidad de un administrador que es llamado a cuentas por el amo, acusado de malversar la hacienda. El administrador reflexionó sobre lo que le esperaba: ¿Qué haré, puesto que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo; mendigar, me da vergüenza.