Los grandes, a cuartos

En un encuentro donde la mayor lo tuvo controlado pero no lo supo liquidar, Olimpia supero 2-1 a General Díaz y se instala en los cuartos de final de la Copa Paraguay.

Nicolás Morínigo en la primera etapa y Jorge Ortega en la complementaria anotaron para el franjeado, mientras que Blas Cáceres puso acorto distancias en el marcador.

El juego en el estadio Luis Salinas por momentos se hizo complicado a raíz de la lluvia, la cual afecto al campo. Las caídas, las imprecisiones y complicaciones en los controles del balón jugaron en contra de ambos equipos y del espectáculo mismo.

Diferencia. Por la naturaleza del torneo, ambos entrenadores presentaron un equipo con muchas alternativas y ahí estuvo la diferencia. Pues las opciones utilizadas por Daniel Garnero, incluyendo los juveniles, son de mucho rodaje, experiencia y por ello el equipo no sintió tanto en su funcionamiento colectivo. El principal déficit de las Águilas estuvo en el ataque. Allí no tuvieron la fuerza ni las ideas para hacer daño. Les costo sorprender al fondo franjeado, mas allá del gol de Cáceres.

Ante la necesidad del empate, General Díaz otorgó varios espacios, Olimpia las transformó en chances de gol, pero no las supo aprovechar. Ahora, el Decano espera rival, que saldrá de Libertad vs. General Caballero.

Garnero conforme

“El equipo hizo un partido muy correcto, a pesar que la cancha no ayudó mucho. Me gusta cuando el equipo tiene más efectividad y contundencia, pero la verdad no tengo mayores contratiempos porque en todo momento dominamos el juego”, indicó Daniel Garnero.

Con un zapatazo de Jorge Rojas, el Ciclón venció al Kelito (1-0) y clasificó a cuartos, donde enfrentará a Guaraní.

Cerro Porteño, sin jugar un buen partido, logró un trabajoso triunfo sobre River y aseguró un lugar en cuartos de final de la Copa Paraguay.

Contrariamente a lo que se supuso en la previa, Fernando Jubero, DT del Ciclón, recurrió a muchos que habitualmente son titulares, comenzando desde al arco donde Antony Silva reemplazó a Pablo Gavilán que venía jugando en este torneo.

Pese a ese detalle, Cerro sufrió en demasía para sacarse de encima al campeón de la División Intermedia, que se mostró compacto en sus líneas y muy rápido en la circulación, en la transición a campo antagónico.

El Azulgrana generó algunas situaciones aisladas y una de ellas culminó en el tanto de Jorge Rojas, quien recibió el balón solo, en la cabecera del área y sacó el remate que se metió al poste derecho del portero Almada.

SIN CLARIDAD. En el complemento, el ingreso de Santander y Maidana intensificaron el trabajo del cuadro dirigido por Farrar, pero careció de claridad en los metros finales, donde le costó superar a la sólida defensa azulgrana, conformada por Duarte, Cáceres, Acosta y Arzamendia.

Sin desmeritar el eficiente trabajo del Topo Cáceres y Marcelo Palau en la contención. De todas formas, nuevamente quedó en evidencia que Cerro tiene complicaciones cuando enfrenta a jugadores veloces y habilidosos. El Ciclón enfrentar a Guaraní en los cuartos de final.

Resaltó la eficacia

Fernando Jubero, técnico de Cerro, analizó la clasificación azulgrana e indicó: “Recuperamos la eficacia; la idea era estar entre los ocho mejores y estamos felices por lograr eso”. También dijo que pusieron “lo mejor para ganar el partido”.