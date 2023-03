Los fanáticos de Fernández disfrutaron de un gran show

Sonaron canciones como Tantita pena, Estos celos, Hoy tengo ganas de ti (Miguel Gallardo), Si tú supieras, El la mujer, Yo no sé olvidar, Qué voy a hacer con mi amor, Qué lástima, Miedo a perderte, Más no puedo, Me hace tanto bien, Canta corazón, Que digan misa, Inexperto en olvidarte (su más reciente lanzamiento), entre otras.

En algunos temas recibió más gritos y aplausos que otras, pero en las más conocidas el público -mayormente femenino y de personas adultas- coreó con ganas (algunos como Si tú supieras). A todo esto, el artista se mostró sonriente todo el tiempo, buscando la conexión con los presentes, agradeciendo el cariño y las devoluciones positivas recibidas durante todo el espectáculo, que duró dos horas y tuvo un buen biss cerca de la medianoche.

El artista rindió homenaje a su padre, el reconocido cantante Vicente Fernández, e incluyó en su repertorio algunos éxitos suyos (entre ellos el tema Estos celos).

REFLEXIóN. En un momento del show, el cantante se sentó y pidió un tiempo para hacer una reflexión, al turno de interpretar la canción Mátalas. Alejandro dijo que no entiende el porqué de la polémica (haciendo alusión a que fue blanco de críticas en su paso por el festival de Viña del Mar en Chile y otros países), y subrayó que “si se la ponen a escuchar, la letra dice cosas hermosas para las mujeres”.

Y es así como parte del coro dice “Mátalas. Con una sobredosis de ternura. Asfíxialas con besos y dulzuras. Contágialas de todas tus locuras. Mátalas. Con flores con canciones no les falles. Que no hay una mujer en este mundo”, la cual coreó el público.