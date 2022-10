Los dos costureros fueron absueltos por segunda vez en juicio

Ayer, en forma unánime, los magistrados Pedro Nasser, Rilsi Ortiz y Natalia Muñoz entendieron que el fiscal Itálico Rienzi no probó que los hermanos hayan asaltado a la víctima, Freddy Reyes.

En sus alegatos, el mismo agente del Ministerio Público solicitó la absolución por duda de los hermanos, supuestamente porque no estaba claro si los mismos fueron o no los autores del hecho.

Por su parte, la defensora Pública, Liz Paola Mongelós, solicitó también la absolución, pero porque se probó que los mismos no participaron del hecho punible investigado.

Tras la deliberación, los magistrados entendieron que estaba probado que los dos hermanos no participaron del hecho investigado.

Es más, criticaron al fiscal, ya que dijeron que hubo una negligente investigación y todo este juicio oral podría haberse evitado ya desde la audiencia preliminar.

En el segundo juicio, en sus alegatos iniciales, el fiscal persistió con su acusación, aunque refirió que iba a pedir la absolución por duda.

En total, hubo cuatro audiencias de juicio oral, donde declararon varios testigos, se pasó una filmación donde mostraba que uno de los acusados estaba en el barrio Villa Aurelia de Asunción, casi a la misma hora del atraco.

Además, en su declaración, la víctima cambió su versión con respecto al primer juicio, ya que dijo que reconoció a los dos hermanos como los autores, cuando que en el primero solo acusó a Dionisio Correa.

No obstante, luego de todos estos puntos, los jueces entendieron que evidentemente los dos hermanos no participaron del hecho y no había ninguna duda de ello.

Dionisio Correa, tras culminar el juicio, agradeció a todos los que le apoyaron. “No tengo palabras para expresar luego de cinco años de lucha”, acotó. Felicitó al Tribunal por haber hecho justicia y que era en nombre de muchos que sufrieron tanta injusticia.

El fiscal Rienzi, por su parte, dijo que no fue él que ordenó el reenvío y que no estuvo de acuerdo con el mal trabajo. Que ello debían hacer escuchar la voz de la víctima. Remarcó que hubo contradicciones entre los testigos, y que no se ensañó con los acusados, pese a que no le gustó a algunos medios.



Dionisio y Teresio Correa Fernández, los costureros acusados falsamente por un asalto, fueron absueltos por segunda vez tras el juicio oral. De nuevo, con la certeza de que ambos son inocentes.