Los contrabandistas filtran en forma constante los controles fronterizos

La actividad ilegal no merma a pesar del cierre de fronteras entre el Paraguay y el Brasil, atendiendo las detenciones realizadas en el río Paraná por militares de la Prefectura Naval del Este, con incautaciones de mercaderías y narcóticos. Sin embargo, no mermó la cantidad de productos brasileños, que supuestamente no están ingresando al país, en los comercios y puestos informales de Ciudad del Este y ciudades metropolitanas.