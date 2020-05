“Los compañeros no quieren jugar”

El defensor paraguayo del West Ham United, Fabián Balbuena (28), en conversación con Monumental 1080 AM, compartió sus impresiones acerca de la situación que vive el fútbol en Inglaterra por efecto de la pandemia de coronavirus.

El ex defensor de Libertad y Corinthians de Brasil fue cauto a la hora de arriesgar una fecha para la reanudación de la Premier League. “Aquí en el Reino Unido sigue creciendo la cantidad de casos y no tenemos una fecha fija sobre la continuidad del torneo”, afirmó Balbuena. Esto a pesar de que el Gobierno británico decidió que desde el 1 de junio se pueden disputar partidos a puertas cerradas, aunque la Premier aun no decidió nada al respecto.

“Si se pregunta a cada uno (de los jugadores) van a decir que no van querer jugar hasta que no sea seguro para cada uno. En el West Ham hay varios compañeros que no quieren jugar”, informó el internacional albirrojo. “Imagínate si jugás y después de unos días te hacen el test y te toman positivo, estás apeligrando a toda tu gente”, insistió.

Además, Balbuena contó que esta semana han vuelto a los entrenamientos en las instalaciones del Wets Ham. “Entrenamos por circuitos, ahora somos dos y luego vamos a ir sumando más compañeros", subrayó.

Con respecto al salario, el futbolista explicó que como en casi todo el mundo, también le ha tocado el recorte de salario. “Hubo una reunión de todos los capitanes y la Premier en donde se decidió que es para ayudar a los profesionales de la salud”, concluyó.