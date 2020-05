Los cantantes Sebastián Yatra y Tini Stoessel anunciaron ayer su separación

Los dos utilizaron las mismas palabras, la única diferencia es que Tini cerró su escrito con el emoji de un corazón rojo y la marca del cursor del teclado, mientras Sebastián lo hizo con un corazón gris y unas manos unidas por sus palmas, en señal de agradecimiento.

Stoessel se encuentra en Buenos Aires, cumpliendo con la cuarentena obligatoria y Yatra lo hace en Medellín, Colombia. A mediados de abril, Tini había explicado lo angustiante que le resultaba vivir lejos de Yatra. “No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo”, admitió. Recordó que los amores a la distancia no le habían resultado extraños en el pasado. “Siempre me pasó. No solo con novios, sino también con mi familia y amigos”, dijo, pero destacó que por la pandemia la circunstancia era diferente. “Es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras”.

Mientras Tini hacía estas declaraciones, aparecía Danna Paola, actriz mexicana de la serie Elite. Llamó la atención de los seguidores de Yatra en Instagram, pues de un día para el otro, colocó un like en cada foto del colombiano, por lo que se sospecha que sea el motivo de la ruptura.