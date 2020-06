Los cañicultores exigen inicio de zafra cañera en Guairá

Los cañeros esperan el inicio de la zafra 2020, ya que en su mayoría fueron afectados económicamente por la pandemia. Además, la materia prima ya esta lista e incluso algunos ya cargaron en sus camiones. Los cañicultores y camioneros salieron realizaron ayer una caravana en el microcentro de Mauricio José Troche hasta la compañía Itacurubí para exigir el inicio de la zafra, ya que aseguran que el retraso de la zafra se debe a que los senadores aún no trataron el proyecto de Ley sobre la declaración jurada de bienes de los proveedores del Estado que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Braulio Salinas, presidente de la Asociación de Cañicultores de Troche, manifestó su indignación por la Ley de declaración jurada, indicando que muchos no tendrán problemas en presentarlas, pero que existen trabajadores muy humildes que no entienden de ese trámite o que no cuentan grandes intereses. Señaló que hay tierras utilizadas no tienen títulos definitivos, forman parte de herencias o en los registros del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Criticó a las autoridades y lamentó que a los humildes cañicultores se les exija tanto para trabajar honradamente. RG