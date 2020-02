Los buses chatarras y horarios sin cumplir, males del transporte en CDE

Los buses nuevos y seminuevos adquiridos por las distintas empresas que cubren los diferentes itinerarios del servicio del transporte público en Ciudad del Este se caen a pedazos, presentan falta de mantenimiento, ofreciendo un mal servicio, denuncian constantemente los usuarios, que afirman que muchas veces no llegan a destino a causa de los desperfectos mecánicos.

A esto se suma el incumplimiento de los horarios y las carreras alocadas de muchos conductores, según denuncias realizadas por usuarios, principalmente a través de las redes sociales. Desde la Comuna se informó que se iniciaron controles y reuniones con los empresarios para dar respuestas a la ciudadanía. En la Junta Municipal, el concejal municipal Teodoro Mercado presentó una minuta, donde pide un completo informe sobre la situación del servicio de transporte público en la ciudad y sobre las empresas que no cumplen con lo establecido en la ordenanza municipal que regla el sector de manera a ver qué medidas adoptar, entre ellas la posibilidad cierta incluso de cancelar contratos.

PENDIENTE. “Tenemos mucha queja de la ciudadanía, es una cuenta pendiente, es un problema instalado que todavía no podemos superar”, asume Nilson Acosta, jefe de la División Transporte Público de la Municipalidad local. El funcionario indicó que están conscientes del problema de frecuencia horaria. “Estamos conscientes de que no estamos logrando que se cumpla en un porcentaje ideal. Estamos todavía con esa cuenta pendiente. Lastimosamente en administraciones anteriores no se le dio importancia a esta división, nunca se le dotó de las herramientas necesarias para poder trabajar”, señaló.

Comentó que recibió esta dependencia en estado de abandono: “No tenemos la movilidad necesaria, tenemos un solo vehículo, tenemos casi 5.000 conductores que controlar, tenemos una sola camioneta y actualmente contamos con 11 funcionarios que se dividen en dos turnos. Tengo 6 funcionarios a la mañana y 5 a la tarde y tengo que controlar a 5.000 personas”.

Mencionó que todos los días tienen problemas con taxistas, mototaxistas, transporte escolar, furgonetas del servicio alternativo y 80 itinerarios de buses que controlar para que se cumpla el horario, y cubrir todo es imposible. Insistió en que es un problema que se heredó de administraciones anteriores, que nunca dotaron de las condiciones básicas para trabajar medianamente bien. “La Municipalidad tiene muchos problemas, no solo transporte público, y se da respuesta como se puede a las diferentes divisiones. A todo esto se suma nuestro tránsito caótico. Nuestra ciudad no está planificada ni en lo más mínimo. Tenemos un tránsito trancado y ahora más con la construcción del multiviaducto del kilómetro 7”.

Empero, aseguró a la ciudadanía que están extremando recursos para responder a los diferentes problemas que surgen con relación el cumplimiento de los horarios. “Estamos reuniéndonos con los empresarios, le estamos exigiendo el cumplimiento de los horarios, que es la queja de la ciudadanía”.

Acosta señaló en otro momento que existe una gran merma en cuanto a cantidad de pasajeros.