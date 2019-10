Los 300 de Sasá

Por su parte, el atacante de 38 años se refirió a su retiro del fútbol profesional. “Por el momento, por el trato, pensé que me iba a despedir en Libertad, eso hace un año y medio, pero se dio un cambio brusco”, comentó Sasá ayer en charla con la 1080 AM.

LA META. En su momento Sasá aseguró que antes de retirarse tenía la meta de llegar a los 150 goles. En el Clausura le sobran ocho partidos para alcanzarlo.

“La meta es personal, es para seguir superándome, para seguir entusiasmado, con ganas de seguir entrenando. Mental y físicamente estoy bien todavía, me siento capacitado y con muchas ganas de seguir compitiendo”, indicó. “El día que me dé cuenta, estando en la cancha que no puedo físicamente, ahí diré basta”, agregó.

EL EQUIPO. ¿Donde le gustaría retirarse? Remarcó lo acontecido en Libertad y prefiere no adelantarse a los hechos, pero tampoco descartó la posibilidad de hacerlo en Cerro, con el cual se identifica. Tampoco olvida a Sol, que le dio la posibilidad de retornar al fútbol paraguayo en el 2015. También el Escobero, con el cual tiene la posibilidad de extender su vínculo, que vence en este diciembre.



El máximo goleador vigente del fútbol paraguayo recibirá una distinción.



14

dobletes suma Sasá en el fútbol paraguayo. Hizo 4 con Cerro Porteño, 1 con Sol, 6 con Libertad y 3 con Ca



3

tripletes también suma Sasá en el fútbol local. Hizo 2 con Libertad y 1 con Sol. Además, un póker de 4 goles con Sol.



La Cifra

299

partidos en total (45 con Capiatá, 13 en el Clausura) y 143 goles en total (30 de penal) 22 goles con Capiatá, 8 en el Clausura). Debutó con Cerro Porteño, el 7 de abril de 2001, ante Cerro Corá (1-1) por la fecha 5 del Apertura. El DT que lo hizo debutar fue Mario Jacquet.