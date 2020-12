Lorena Arias se suma a la familia de Radio Urbana

Álvaro Mora, director artístico de Urbana, dio ayer detalles de la incorporación. “Estamos muy contentos, es un día muy especial porque anunciamos la sorpresa de la incorporación de Lorena Arias, con quien llegamos a un acuerdo. Urbana es la radio de las figuras y Lorena no podía dejar de estar”, destacó en el marco de una conferencia de prensa, en cuyo acto se realizó la firma del contrato.

“Contentísima con esta incorporación. Cerrando un año bastante difícil para muchos, pero agradecida por darme esta oportunidad. Con Álvaro tenemos una amistad supertransparente, a veces nos retamos pero nos queremos”, explicó entre risas la nueva figura de Urbana.

La empresaria expuso también que su intención es poner su granito de arena opinando sobre muchos temas. “Pasar una tarde con muchísima información y mucho debate por sobre todas las cosas. Siempre me manejé con mucha transparencia, voy a seguir siendo la Lorena que deja posturas con su pensamiento, cuando no me gusta, no me gusta. Acá, el empoderamiento femenino se va a notar”, afirmó.

“No soy ningún personaje, en la radio voy a seguir siendo la Lorena de siempre, bien directa”, añadió.

Lorena Arias, modelo de los años 90 de la agencia American International Model School, fue protagonista de portadas de revistas. Dedicada a la asesoría de imagen se alejó de los medios pero no así de las redes sociales, donde siempre mantiene contacto con su público.

SOBRE EL PROGRAMA. Desopilantemente Urbano es un programa de acompañamiento y diversión. Se inició en marzo del 2020, en busca de mantener a los oyentes informados sobre los diferentes ámbitos de la realidad nacional tanto en lo político, social, educativo, además de temas varios. Todo esto acompañado por buena música y el entretenimiento.

Luego de tres meses se incorporó Carlos Báez y poco tiempo después Juan Manuel Salinas.

El programa es un espacio con bloques informativos y mucha interacción con los oyentes a través de las líneas habilitadas y las redes sociales.

Radio Urbana es una emisora con 15 años en la frecuencia modulada. Cuenta con personalidades referentes de la actualidad, interactúa de manera orgánica con clásicos, música anglo, sonidos fusionados y transmisiones en vivo. Su objetivo es ser una radio diversa, moderna y adaptada al consumo actual de la audiencia.