López Arce presentará su renuncia definitiva al regreso de Bacigalupo

Recordemos que la renuncia del ahora ex director de Empleo se originó tras el impasse suscitado con su superior inmediato, el viceministro de Empleo, Daniel Sánchez, al anunciar la realización de una feria unilateral de trabajo, en la Municipalidad de Fernando de la Mora, durante sus vacaciones. Esta actividad López Arce la encaró como algo personal, con la intención, asegura él, de ayudar a las personas que precisan trabajar, pero fue lo que molestó a Sánchez, quien dio a conocer un comunicado no oficial, desautorizando la misma por no estar ligada a la cartera.

Consultado sobre si Bacigalupo se puso en contacto con él, López Arce señaló que lo llamó a través del WhatsApp el martes, durante la feria de empleos en Fernando de la Mora, pero que no alcanzó a hablar con ella. De todas maneras, dijo que el ministro sustituto, Luis Orué, le manifestó que Bacigalupo quiere hablar con él a su regreso.

DESEMPLEADO. Ahora, López Arce sigue con las vacaciones que le corresponden como funcionario del Ministerio del Trabajo, y se encuentra en la búsqueda activa de un puesto laboral. Al momento de hablar con Última Hora, señaló que estaba saliendo de una reunión con el gobernador de Central, Hugo Javier González, quien le ofreció ocupar una dirección dentro de esta institución.

“Estoy buscando empleo. Lo mejor que tengo hasta ahora es la oferta de Hugo Javier, en la Dirección de Desempeño Económico. También la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, me dijo que quiere hablar conmigo. Ya me postulé para una universidad privada y mañana (por hoy) tengo una entrevista con una multinacional”, sostuvo.