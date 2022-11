Lo que tenés que saber para empezar la jornada

Banda de la Policía Nacional celebra su 110 aniversario

En la fecha se festejan los 110 años de la creación de la Banda de Músicos de la Policía Nacional, desde las 20:30, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Presidente Franco esquina Alberdi). Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Cortes de luz programados

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que en la fecha, en horas de la mañana y la tarde, realizará cortes programados de luz por un mantenimiento integral de línea de media tensión en las ciudades de Asunción, San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá e Ypané.

Tres partidos del torneo Clausura

Hoy se cierra la fecha 21 del torneo Clausura 2022 de la Primera División del fútbol paraguayo con tres partidos en simultáneo desde las 19:30: Sol de América vs. Olimpia en el Defensores del Chaco; Nacional vs. Sportivo Ameliano en el Arsenio Erico y 12 de Octubre vs. General Caballero de JLM en el estadio Luis Salinas.

Semana del Censo

Considerando que el próximo miércoles 9 de noviembre es feriado, es importante que la ciudadanía recuerde que durante la jornada de recolección de datos estarán cerrados los supermercados y no habrá transporte público de mediana y larga distancia. Se insta a la población a tomar las previsiones necesarias e informarse sobre el Censo 2022, actividad que se desarrolla cada 10 años.

Ministerio de Trabajo informa de 274 vacancias laborales

El Ministerio de Trabajo, en el marco del Plan Nacional del Empleo, promueve nuevas oportunidades laborales. En total son 274 vacancias laborales las de esta semana. Ellas son para Asunción, Colonias Unidas, Encarnación, Luque, Fernando de la Mora, Coronel Bogado y Villa Elisa. Más detalles en la web del Ministerio de Trabajo.