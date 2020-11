Lluvia se sumó a restricciones para peregrinar hacia Caacupé

La lluvia se sumó a las restricciones de la peregrinación anticipada a la Villa Serrana. El número de promeseros mermó considerablemente con relación a la última semana debido al clima inestable; sin embargo, para algunos, esto no fue impedimento y contra viento y marea acudieron para cumplir con la Virgen de los Milagros ‘‘antes de que sea más complicado llegar’’ a causa de la pandemia del Covid-19.

Cansados, con mucho sueño, pero sostenidos por su fe, unos 100 devotos coincidieron en la misa central bajo un toldo en la explanada de la Basílica, donde se guarecían de las precipitaciones. Mientras otro grupo, previo agendamiento, esperaba ingresar dentro del Santuario. El momento más esperado se dio al término de la homilía cuando pudieron pasar en grupos al camarín de la Virgen Santa y hablar con ella por dos minutos.

‘‘A pesar del mal tiempo, cumplimos’’, comenta Liliana Basili al salir del templo con una estatua de la imagen de la Virgen en brazos. Llegó con su familia proveniente de la ciudad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. Pagó su promesa con antelación porque cree que durante la novena será mucho más difícil con las restricciones que ya empezaron a regir desde el fin de semana y se extienden hasta el 16 de diciembre.

El arribo a la ciudad y encontrar varias calles del microcentro clausuradas para el paso de vehículos confundió a muchos promeseros. También hizo lo propio el vallado perimetral de la plaza y de la misma Basílica. ‘‘Entramos a saludar a la Virgen cumpliendo el protocolo. Está muy bien que se tome este tipo de medidas”, indicó Nancy Bento, de Ciudad del Este.

Entre las medidas dispuestas por el Decreto 4330 figuran, además, el horario de desplazamiento permitido dentro del distrito de 05:00 a 23:00, la prohibición del ingreso de niños y adultos mayores, así como la regulación de la permanencia de personas provenientes de distintos puntos del país.

Los peregrinos llegaron desde distintos puntos y por distintos medios. Buses, automóviles y en bici. El grupo de ciclistas amambayense Caus pedaleó desde Pedro Juan Caballero hasta la ciudad espiritual para agradecer a María los milagros. Darío Gómez, uno de los cinco ciclistas, comentó que no podían no hacer la visita número 20. ‘‘Este año no trajimos nuestra imagen, vinimos solo unos cuántos para respetar el protocolo. Salimos el jueves a la noche’’.

Los ciclistas alcanzaron la meta una noche antes de la misa dominical. Participaron de la homilía previo agendamiento. La visita de estos grupos está dando un pequeño respiro a vendedores ambulantes, comercios y especialmente a las chiperas. ‘‘Gracias a estos jóvenes vendimos bien, porque no hay nada. Ijetu’u’’, dijo ña Petrona Ramírez, quien está esperando el subsidio del Gobierno. ‘‘Al menos vamos a poder salvar nuestra cena de Navidad, el clericó’’. Son 1.400 los vendedores registrados por la Municipalidad que aguardan la ayuda.







