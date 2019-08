Llegó el Samsung Galaxy Note10

Samsung Electronics Co., Ltd. presentó el Galaxy Note10 y Note10+ durante una conferencia compartida a nivel mundial desde New York, Estados Unidos. En Paraguay, los detalles del nuevo teléfono se presentaron en simultáneo en la casa Samsung House del Paseo La Galería. Allí, los invitados conocieron el nuevo el smartphone que ofrece un S Pen rediseñado, pantallas FHD+ de 6,3‘’ y Quad HD+ de 6,8’’ para sus distintas presentaciones. Además, cuenta con una innovadora cámara y otras herramientas para procesar archivos y textos con mayor rapidez y facilidad.