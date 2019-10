Llegan con el ADN azulgrana

“Quería tener un cuerpo técnico cerrista, de gente que siente la camiseta que dará un realce a la jerarquía de jugadores que tenemos, así que van a tener un aporte muy importante”, expuso el argentino. Además refirió con respecto a su llegada: “Me considero un hijo adoptivo del club, no nací acá, pero lo soy a partir del 2008 cuando conocí este hermoso club. No me cambia estar en Primera, donde me toque estar soy muy feliz”.

Con respecto a los jugadores de la Reserva, Bernay apuntó: “No los considero de Reserva. Cuando llegué la Reserva no existía, se armaba con los que no eran convocados en formativas. Hay una camada muy importante en la Sub 17 y 18; son la materia prima que se está moldeando para el 2020 y habrá un selectivo con esos jugadores”. Agregó: “Vine a formar futbolistas, me considero un formador y estudié para eso, yo me veo otra vez en las formativas en enero”.



Las Cifras

98

partidos tiene Bernay como asistente de Pedro Troglio (DT) en los años 2008, 2009 (campeón Apertura) y 2010.





3

entrenadores interinos fueron confirmados en 10 años: Mario Grana (2012), Roberto Torres (2015) y Gustavo Florentín (2016).



Contacto con el plantel principal

“Tuvimos un contacto hoy (ayer) porque todo se dio con celeridad. Opté por no avasallar con reuniones; con el correr de los días voy a ir dialogando con los futbolistas. Hoy lo que me demostraron en el entrenamiento me llenó muchísimo”, expuso Víctor Bernay tras su primer contacto con los jugadores.

El entrenador argentino, que arribó a la Reserva en junio de este año, agregó acerca del proyecto: “Cerro es el club más grande del país y como tal debemos jugar cada partido como el más importante; el objetivo es partido a partido y a partir de eso apuntar por metas más grandes”. Su intención, afirma, es “buscar en el interior de cada jugador el potencial que tiene para sumar en equipo y lograr los objetivos”.