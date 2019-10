Llano pide respeto al circuito de las leyes

“No se puede en una sesión dar media sanción a un proyecto y, a renglón seguido, cuando se lea el acta de la aprobación, decir que en realidad acá no quisimos votar así o nos equivocamos. No. Uno puede decir nos equivocamos o no tuvimos la documentación, pero debe ser remitido al Senado el documento, o si no alentaríamos a la falta de seguridad jurídica”, señaló el titular del Congreso.

Destacó que en la expropiación del predio ubicado en San Pedro, donde está asentada la estancia Alegría, en particular, varios de sus colegas adelantaron estar en contra para cuando el documento ingrese al Senado y sea tratado.

Ayer hubo movilización de los empleados del lugar.