Llano dice que con o sin Efraín Alegre, la convención se hace

El senador Blas Llano expresó que no hay inconvenientes en que el actual presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, se niegue a convocar a nueva convención a pedido de la mayoría. Dijo que un miembro del Directorio, en este caso, el senador José Ledesma, podría sucederlo para llevar a cabo la convocatoria.

Además indicó a la 1020 AM, que se barajan posibilidades con respecto a la futura conducción partidaria si no cesan las hostilidades por la resistencia de la cúpula al desdoblamiento de internas. Una, la de prorrogar el mandato de las autoridades, a lo cual es contrario dijo Llano, o bien que el propio Directorio elija un nuevo presidente de los liberales. “Ante la negativa sistemática del presidente del partido de no convocar a la convención extraordinaria de conformidad con lo que le manda el estatuto, se podría recurrir al vicepresidente primero, el senador José Ledesma, para que sí lo haga”, manifestó Llano.

ORGANIZACIÓN. La convención de este domingo 20 contará con distintas sedes en los 17 departamentos, para elegir o no el desdoblamiento. Treinta y dos comités abrirán sus puertas.