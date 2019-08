Llano dice que no movió un dedo en el intento de juicio

El mismo está en la línea de sucesión, y alegó que no movió un dedo, y que no iba a hablar de hipótesis, en caso de acefalía en la presidencia.

“No negocio con nadie. No moví un dedo en este tema. No me corresponde. No tengo por qué hacerlo”, manifestó a los periodistas.

La consulta directamente era si estaba negociando con el ex presidente Horacio Cartes sobre el juicio político.

Llano se mostró bastante mesurado, y a pesar que varios de su entorno admitieron que acompañarían, no hubo ninguna postura oficial.

“Vamos a ver que dice el libelo acusatorio. Es una decisión de ellos”, refirió en torno a los diputados.

Además se le preguntó si al igual que Luis Ángel González Macchi, en su momento, él podría quedar al mando del poder en lugar de Marito.

“No tengo ni idea. Ni siquiera se ha dado el juicio”, señaló el liberal.

Tras tener conocimiento sobre el retiro de la firma del acta bilateral, Llano consideró que eso implicaba que desaparecía el causal fundamental para el juicio político. “Enhorabuena. Es lo que queríamos”, refirió.

“No puedo hablar sobre hipótesis. Se comenta que se presentaría el juicio político al presidente y vicepresidente, que habría votos. Es muy confuso. Hay que llamar a la serenidad, a la reflexión, a la tranquilidad”, alegó.

“En esta situación, en este cargo, no quisiera dar opiniones de carácter personal. De alguna u otra manera, tenemos que garantizar la institucionalidad democrática”, fueron sus expresiones.

“Es que no le voy a contestar. Ni siquiera se ha dado el inicio (del juicio), mucho menos se sabe si se van a tener los votos. No puedo hablar de algo que pudiese ocurrir”, indicó ante la insistencia.

También hizo referencia a la amenaza del presidente brasileño Jair Bolsonaro al Paraguay.

“Ustedes saben que el presidente de Brasil profesa una ideología y pensamientos bastante de derecha”, dijo.

“Muy conservador es el hombre. En general, el Brasil siempre pretendió tratarnos como una colonia suya”, se despachó el liberal. Sostuvo que Bolsonaro no tuvo en cuenta la autodeterminación de los pueblos, y que no fueron acertadas sus declaraciones. “Creo que es una amenaza fuera de lugar. Aquí nadie planteó romper la institucionalidad, al contrario, se ha actuado siempre con mucha prudencia”, indicó.