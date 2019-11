Llano culpa a Alegre de dejar en bancarrota al PLRA

“Él (por Efraín) lleva a tambor batiente todas las decisiones, sin tener los mínimos recaudos legales. Hoy el partido está en bancarrota y el responsable es él”, aseguró Llano.

También dijo que como su tradicional rival interno no abogó por la unidad, ahora la que fuera su bancada dentro del Senado cedería a las pretensiones llanistas unificándose en una sola.

Aseveró que no hubo de parte de Alegre ninguna señal de acercamiento para tratar de bregar por la unidad, pese a que es el titular partidario. No obstante, es conocida la rivalidad de Alegre con Llano, acrecentada con la “enmienda de sangre”, cuando Llano había cerrado filas con el cartismo y luguismo para dar la intentona inconstitucional.

“Sea afín o no al señor Alegre, ocupo un lugar importante dentro del Poder Legislativo y no he recibido ni siquiera una llamada suya para tratar de articular algún proyecto de ley o política de bienestar de nuestro pueblo”, afirmó Llano. De hecho, ya la bancada A formalmente pidió para hoy reunirse con sus colegas de la bancada independiente del PLRA.

RESPUESTA. En la misma línea de confrontación intervino el vicepresidente Líder Amarilla, quien instó a los legisladores, sean senadores o diputados, a hacer su trabajo y ejercer el control sobre el gobierno de Abdo Benítez.

Agregó que quienes apuntan ahora al partido son los primeros en desoír los mandatos partidarios como la derogación del Anexo C de Yacyretá, conocido como Acuerdo Cartes-Macri.

“Señores senadores y diputados del PLRA, nosotros los liberales y el pueblo paraguayo no necesitamos que respondan a Efraín Alegre, sino que hagan bien su trabajo y respóndanle al pueblo, velando por sus intereses desde el cargo al cual fueron electos, impulsen y levanten la entrega de Yacyretá por parte de Cartes y algunos liberales a la Argentina, controlen y busquen la forma de llevar adelante lo de Itaipú... exíjanle además a Mario Abdo Benítez que deje de joder”, concluyó Amarilla.



Buzarquis pide diálogo a líderes

El senador Salyn Buzarquis llamó tanto al presidente del PLRA, Efraín Alegre, como a Blas Llano a entablar el diálogo. Dijo que está harto de sus peleas y que eso repercute en los resultados negativos. “Por esas divisiones perdimos elecciones”, señaló.

“Algunos se enojaron porque dije que estaba cansado de la pelea entre llanistas y efrainistas. ¿Que yo diga lo que siento no tiene nada de malo o acaso no se acepta el libre pensamiento en el liberalismo? Efraín tiene sus méritos y su lucha, pero debe dialogar y escuchar más. Si quiere volver a ser candidato, adelante”, dijo. No obstante, insistió en que si existe una mejor alternativa hay que agarrarla y no cerrarse a una posibilidad. Referente a Blas Llano, dijo que tiene un equipo fuerte y también aciertos, pero “no comparto con él su apego excesivo a todos los gobiernos de turno sin cumplir su rol de opositor”.