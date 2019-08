Llano asegura que Abdo debe recuperar la confianza perdida

Para el titular del Congreso, todo gobierno puede recomponerse, pero debe basar su propósito en la confianza de la gente.

No obstante, advirtió que hechos nuevos como la delegación de Petropar, que realizó un polémico festejo por el día del Niño en Mauricio José Troche, con usufructo de aviones del Estado por parte de particulares, pueden generar nuevas causales para el juicio político. Enumeró también la requisa que se frustró en la cárcel de Tacumbú, porque internos del PCC no lo permitieron y que “son situaciones que no ayudan al Ejecutivo a mejorar su imagen”.

INTERNA. En referencia a las bancas en juego que suscita un conflicto interno de la ANR, dijo que la situación tanto de Horacio Cartes que reclamaría la banca del actual senador abdista, y Rodolfo Friedmann, es una cuestión que deben arreglar los colorados

“Las bancas le corresponden al Partido Colorado, si ellos encuentran una manera de solucionar y zanjar sus conflictos internos, bueno, es una decisión de ellos”, expresó.