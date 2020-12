Llanistas hacen convención desafiando a Directorio azul

Pese a que el Directorio –presidido por Efraín Alegre– dijo que no había las 287 firmas que se considera más de la mitad para llevar a cabo una convención, los llanistas desafían y desde un puesto comando, ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora –Comité 1–, monitorearán el desarrollo de la jornada que anticipa una sangrienta guerra interna.

Están habilitados para votar por el sí o por el no al desdoblamiento como único punto de la convención, unos 574 convencionales en 32 locales en todo el país. Supuestamente algunos comités ya dijeron no al desdoblamiento, fiel al mandato del oficialismo; no obstante, para los convencionales que quieran votar, las bases incluso montarán en la “vereda si es necesario”, manifestó una dirigente.

El senador Fernando Silva Facetti, del ala llanista, señaló que Alegre no va a impedir que la asamblea hable, y que debe acatar el mandato de la convención. “Va a tener que acatar lo que dice la convención, es la máxima autoridad del partido. Si no va a tener las puertas abiertas, pero para retirarse del partido y creo que le va a hacer un favor. Ha fundido el partido, ha dividido el partido en sectores. Todos los que hoy son banderas y portaestandárteres de esta revolución son efrainistascue (ex efrainistas)“, señaló.

El senador aclaró que no son ellos, sino los gobernadores e intendentes los organizadores de la convención. Agregó que por imperio del artículo 31 del estatuto, los convencionales en mayoría son la máxima autoridad.

El senador Salyn Buzarquis dijo que este evento es por iniciativa de las bases. “Es un pedido de 80 intendentes y de convencionales. El problema de fondo es que hay dos bloques hace mucho en el partido que son agua y aceite. Ni es cartista la convención, ni vamos a estar de acuerdo con cambiar al Directorio. A eso no me presto”, señaló.