Llanismo defiende a García por proteger a Dionisio Amarilla

El senador liberal Blas Llano manifestó que no apoya, al igual que su bancada, un eventual juicio político al contralor Enrique García, imputado por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso. Llano señaló que no existen méritos para llevar adelante dicha medida constitucional y que su bancada tendría esta postura.

Esta posición sería como pago a los favores recibidos de la Contraloría hacia el senador liberal Dionisio Amarilla, compañero de bancada de Llano, quien además cuenta con varios familiares y leales suyos en dicha institución pública.

“En caso por el cual fue enjuiciado (Ivesur) es un tema que sucedió mientras no estaba en su cargo, aparte que está siendo desestimado en la Fiscalía. Si son esos los hechos nomás, no, no vamos a acompañar. Lógicamente si aparecen hechos nuevos hay que evaluar, no puedo hacer futurología ni tengo la bola de cristal. Estas acusaciones no ameritan. Es una postura personal, creo que la bancada está en esa posición”, dijo Llano.

El 13 de octubre, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, denunció que la Contraloría no envía la declaración jurada de Amarilla, pese a que el pedido se realizó ya hace más de un mes. El requerimiento es en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito por parte del legislador liberal.

En la Contraloría, la directora general de Declaraciones Juradas es la propia esposa de Amarilla, Analy Valiente Martínez.