Llaman a la cautela para la reactivación económica del país

R. Andrew Nickson, analista de la Universidad de Birmingham, advierte que existen temores alrededor de la rápida distribución de los fondos sociales incluidos en las medidas de reactivación económica anunciadas por el Gobierno, debido a que “las tradicionales estructuras de clientelismo distorsionarán la selección de beneficiarios”. Estas opiniones fueron vertidas en una publicación del Latin American Advisor, del centro de análisis de políticas públicas The Dialogue, con sede en Estados Unidos.

En el artículo, Nickson hace un recuento del contenido de las acciones anticíclicas, destaca que el 76% de ellas corresponde a obras públicas y menciona las expectativas de Benigno López respecto a los efectos esperados para un mayor dinamismo económico en el segundo semestre del año. Dice que lo esperado por el ministro de Hacienda es “extremadamente improbable”, ya que señala al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como una institución con un “terrible historial de lento desembolso” de sus recursos presupuestados.

Verónica Serafini, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), recalca, también para The Dialogue, que para tener un efecto positivo en la gente este paquete económico debe impulsar la infraestructura con alto impacto en el empleo y la producción de la agricultura campesina. Sebastián Acha, ex legislador y director de Pro Desarrollo Paraguay, apunta que el hecho de que los ministros de Obras Públicas y Educación (Arnoldo Wiens y Eduardo Petta) no pertenezcan a la estructura jerárquica del Partido Colorado, ni cuenten con la colaboración de los líderes políticos, resulta en una ejecución de menos de 20% del presupuesto para obras.

El viceministro de Economía, Humberto Colmán, insiste en que los shocks que afectan este año a la economía paraguaya son transitorios y expresa su confianza en que las acciones de reactivación comprometidas permitirán recuperar el dinamismo y proteger a los más vulnerables.