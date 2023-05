Liverpool y Samudio meten gran victoria

Liverpool tiene 4 puntos e Inde 6. Argentinos y Corinthians se medían anoche.

Hoy juegan: The Strongest vs. Fluminense (en La Paz, a las 18:00), Metropolitanos vs. Fluminense (20:00, Olímpico de Venezuela) y Sporting Cristal vs. River Plate (20:00 en el Nacional de Lima).

EN SUDAMERICANA. Fortaleza de Brasil venció a San Lorenzo de Argentina por 2-1, por la fecha 4 de la Suda.

Gonzalo Luján (17’), Silvio Romero (25’) y Yago Pikachu (97’) marcaron para los locales. Para el Santo: Gonzalo Marioni (20’ y 56’). Adam Bareiro jugó los 90’ e Iván Leguizamón desde los 41’ jugaron en el Cuervo.

Hoy prosiguen los enfrentamientos desde las 20:00 con los juegos entre Huracán vs. Emelec (Tomás Adolfo Ducó), César Vallejos vs. Botafogo (estadio Manishe), Oriente Petrolero vs. Bragantino (Tahuchi Aguilera) y Estudiantes de Mérida vs. Palestino (Metropolitano).