Limpeño gana en el inicio de la fecha 10

La fecha prosigue mañana con los enfrentamientos: Sol de América vs. Olimpia en el Luis Alfonso Giagni (hora: 09:30), Ameliano vs. 12 de Octubre en el Parque Guasu Metropolitano (09:30), Tacuary vs. Resistencia en el Parque Guasu Metropolitano (09:30), General Caballero JLM vs. Cerro Porteño en el María Auxiliadora (10:00). El lunes 9 de mayo completan la ronda: Nacional/Humaitá vs. Guaireña FC en el estadio Arsenio Erico desde las 10:00.

Lidera la clasificación el elenco de Olimpia con 24 unidades, seguido de Sol de América con 23.