Líderes o gerentes

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en una interesante reunión con el ex presidente colombiano Iván Duque. En un momento de la misma le pedí su opinión sobre la afirmación que hacen muchos analistas políticos latinoamericanos, de que en nuestra región “la derecha tiene gestión, pero no tiene relato y la izquierda tiene relato, pero no tiene gestión”.