Líderes indígenas denuncian invasión en Carmelo Peralta

La denuncia hace referencia a la invasión de inmueble y la tala ilegal de bosques, que son consideradas delitos ambientales, situación que van evidenciando reiteradamente en los territorios que les pertenecen legítimamente.

Con el apoyo de la organización no gubernamental Iniciativa Amotocodie accedieron a la información precisa mediante imágenes satelitales sobre la existencia de picadas abiertas dentro de la propiedad de los ayoreos. Según la referencia conque cuentan los líderes, este trabajo se viene realizando desde abril de este año. Los líderes y otros miembros de las comunidades, al enterarse de este hecho y al tener la información satelital proporcionada por la oenegé, acudieron al sitio para tener precisión de los hechos y efectivamente hallaron la existencia de una picada abierta de casi 20 metros de ancho. Al principio no pudieron completar el recorrido, pero luego volvieron a realizar la inspección del lugar. Unos 1.300 metros dentro de la propiedad de los indígenas se realizó la picada que conecta con una cantera que se presume sería propiedad de un tal Nativo Brunetto, que es representado por Flavio Marcos Visol, de origen brasileño. AM