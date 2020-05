Líder de sintechos, detenida en puesto de control en Concepción

Un grupo importante de sintechos de Concepción se aglomeraron ayer en un puesto de control, donde no le permitieron llegar a su asentamiento, y tras una fuerte discusión con la Policía 7 personas quedaron aprehendidas.

Más de 100 ocupantes de las ex tierras de la estancia Ybu intentaron llegar hasta su lugar de ocupación, distante a unos 8 km de la ciudad; no obstante, por el camino tropezaron con el puesto de control policial (frente a la Colcat), donde no le permitieron el paso. A raíz de esto, la líder de los sintechos, Daysi Silguero, se tomó en una acalorada discusión con el suboficial Pablo Vigil, subjefe del puesto de control. En ese momento, el uniformado decidió aprehenderla generando una serie de reacciones entre empujones y golpes.

Los ocupantes se retiraron del lugar siguiendo a la detenida, pero frente al Polideportivo Municipal de la ciudad fueron sorprendidos por la comitiva policial, que detuvo a 6 integrantes más principalmente por violación de la cuarentena sanitaria. El fiscal Carlomagno Alvarenga recibió ayer las actas de procedimiento y no descarta la imputación en contra de Daysi Silguero por resistencia y violación de la cuarentena, y las demás personas por este último delito.

Más de 200 personas ocupan las ex tierras de la estancia Ybu que fueron entregadas a la Municipalidad local en permuta por pago de impuestos. El predio tiene 84 hectáreas, de las cuales, 28 pertenece a la Fuerza Aérea para ampliación de la pista de aviación. Esta parcela militar está libre de ocupación. JR